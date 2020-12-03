Минская группа ОБСЕ требует вывести всех иностранных наемников из Карабаха

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Все иностранные наемники должны быть выведены с территории Нагорного Карабаха, Баку и Ереван должны содействовать этому процессу. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении глав делегаций России, Франции и США, сопредседательствующих в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса.

"Сопредседатели Минской группы требуют полного и немедленного вывода всех иностранных наемников из региона и призывают все стороны содействовать этому отъезду", - подчеркнули в своем заявлении министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

Главы делегаций напомнили Баку и Еревану об обязательном соблюдении международного гуманитарного права, особенно в контексте обмена военнопленными и репатриации останков. Они подчеркнули важность обеспечения условий для добровольного, безопасного, достойного и спокойного возвращения людей, перемещенных в результате нагорно-карабахского конфликта, в том числе во время недавних боевых действий. "[Министры] подчеркивают важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него. Страны-сопредседатели призывают Азербайджан и Армению в полной мере сотрудничать с соответствующими международными организациями для выполнения своих обязательств в этих областях и обеспечения гуманитарного доступа", - гласит коммюнике.

Ранее генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле пообещала направить в Нагорный Карабах экспертов организации для защиты исторического наследия. Как сообщила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, Озуле подтвердила соответствующее намерение в разговоре с Лавровым 20 ноября. По мнению Захаровой, эксперты ЮНЕСКО смогут дать "ответы на все вопросы в сфере всего того, что касается сохранности и состояния христианских и мусульманских святынь в регионе".

Долгосрочное мирное соглашение

"Страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать в полной мере выполнять обязательства в соответствии с заявлением от 9 ноября в Нагорном Карабахе и прилегающих районах и их предыдущие обязательства по прекращению огня. Страны-сопредседатели подчеркивают важность мер, принятых Российской Федерацией по согласованию с Азербайджаном и Арменией, чтобы гарантировать невозобновление боевых действий", - отмечается в документе.

Главы делегаций стран-сопредседателей также призвали международное сообщество, включая Международный комитет Красного Креста, институты ООН, отдельные страны Минской группы ОБСЕ, предпринять конкретные шаги для улучшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах. Сопредседатели подтвердили решительную поддержку работе личного представителя действующего председателя ОБСЕ в этом регионе.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также призывают Армению и Азербайджан заключить долгосрочное и надежное мирное соглашение. "Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан использовать нынешнее прекращение огня для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения под эгидой сопредседателей Минской группы", - подчеркнивается в заявлении.

Помимо этого, они призвали Баку и Ереван обеспечить условия для визита представителей стран-сопредседателей, чтобы начать "предметные переговоры для решения всех нерешенных вопросов в соответствии с согласованным графиком". Министры подчеркнули свою "решительную приверженность отказу от использования угрозы силой при урегулировании споров". Они подтвердили свою позицию в пользу "согласованного, всеобъемлющего и надежного урегулирования" всех оставшихся после конфликта разногласий и вопросов "в соответствии с хорошо известными Армении и Азербайджану базовыми принципами".

"Страны-сопредседатели по-прежнему полностью привержены достижению этой цели, опираясь на свои давние усилия по содействию миру, стабильности и процветанию в регионе", - говорится в заключительной части коммюнике.