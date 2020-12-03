Лидер Приднестровья назвал спекуляциями заявления Санду о выводе из региона войск России

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский считает спекуляциями заявления молдавских политиков о выводе из региона Оперативной группы российских войск (ОГРВ). Об этом он заявил корреспонденту ТАСС, комментируя призывы вывести войска и трансформировать миротворческую операцию с участием РФ на Днестре, с которыми выступила ранее избранный президент Молдавии Майя Санду.

"Подобные заявления молдавских политиков являются чистой воды спекуляциями. Мы исходим из того, что ОГРВ и миротворческий контингент РФ являются единым и неразрывным механизмом легального российского военного присутствия в Приднестровье, которое является основой стабильности и безопасности на Днестре. Российские военнослужащие никоим образом не нарушают территориальную целостность соседнего государства, поскольку размещаются на конституционной территории Приднестровской Молдавской Республики на законных основаниях в соответствии с волеизъявлением граждан ПМР, выраженном на референдуме 1995 года", - сказал Красносельский.

Он пояснил, что из-за "неурегулированных государственно-правовых отношений у Приднестровья и Молдовы нет комплексной договоренности, которая бы исключала возможность возобновления прямого военного противостояния". "Даже из действующих договоренностей о взаимодействии правоохранительных органов сторон Молдова в одностороннем порядке вышла", - отметил лидер Приднестровья.

"На сегодня между Приднестровьем и Молдовой действует соглашение "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта" от 1992 года, в соответствии с которым в Зоне безопасности действует режим прекращения огня. Любые попытки разрушить существующий гарантийный механизм могут привести к откату молдавско-приднестровского конфликта к де-факто ситуации начала 90-х годов", - предупредил Красносельский.

Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена ОГРВ, которая охраняет склады с оружием и помогает осуществлять миротворческую операцию на Днестре, а также должны быть вывезены боеприпасы со складов в Колбасне. Она также предложила заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, и РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.