Полиция в Ереване задержала несколько участников акций протеста

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ереване задержали несколько сторонников оппозиции, пытавшихся перекрыть движение в центре Еревана. Кадры задержаний транслировали в прямом эфире местные информационные ресурсы.

Выступающие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли движение на одном из центральных проспектов, сев живой цепью на проезжую часть. Полицейские поместили несколько человек в патрульные машины. В некоторых районах произошли стычки между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими.

В четверг 17 оппозиционных партий Армении, требующие отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра, приняли решение выдвинуть на пост главы правительства Вазгена Манукяна, который занимал эту должность ранее. Соответствующее заявление сделал на брифинге глава партии "Родина", бывший руководитель Службы национальной безопасности Артур Ванецян. По его словам, 5 декабря в Ереване пройдет общенациональный митинг, где Вазген Манукян представит свою программу.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна. Оппозиционные политики считают, что подписанное им 9 ноября совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе по сути является капитуляцией. Они также называют премьера ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы республики.

Сам Пашинян заявлял, что после падения Шуши борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. Президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.