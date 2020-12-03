Парламент Молдавии отказался передать США землю под новое посольство в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии отказался предоставить США под строительство нового посольства территорию бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинева. Одобренное прежними властями решение было отменено на заседании в четверг по инициативе крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова, которую поддержали депутаты из парламентской группы "За Молдову".

"Решение утверждено во втором, финальном чтении голосами 51 депутата", - констатировал вице-председатель законодательного органа Влад Батрынча. Утверждению этого и ряда других резонансных законопроектов попытались воспрепятствовать депутаты от Партии действия и солидарности, а также "Платформы "Достоинство и правда", которые заблокировали трибуну и физически мешали проведению заседания.

Решение прежнего правительства Павла Филипа о передаче США территории главного стадиона Молдавии вызвало возмущение в обществе и было заблокировано президентом страны Игорем Додоном еще в 2018 году. Вместо посольства глава государства предложил благоустроить на этом месте парк или построить культурный центр, а американским дипломатам посоветовал подыскать другое место. Позицию президента поддержали кишиневцы, в интернете появились петиции с критикой решения американских властей, которые собрали десятки тысяч подписей.

Эта критика усилилась, когда уходивший кабинет Филипа в срочном порядке попытался на последнем заседании заверить все документы, однако под давлением общественности это решение было признанно незаконным. Конфликт не повлиял на позицию посольства США, которое продолжало настаивать на передаче этого участка земли.

Республиканский стадион был сооружен в 1951 году по указанию первого секретаря ЦК КП(б) Молдавии Леонида Брежнева. Он вмещал около 22 тыс. зрителей, а футбольный газон тогда считался одним из лучших в СССР. Он служил не только домашним стадионом для местной футбольной команды "Нистру", здесь проводились матчи с участием сборных СССР, Германии, Италии, а также таких именитых клубов, как бразильский "Фламенго", немецкие "Айнтрахт" и "Боруссия", греческий "Олимпиакос", устанавливались мировые рекорды в других видах спорта. Однако за годы независимости сооружение пришло в негодность, и в 2007 году его начали сносить, чтобы построить новую главную спортивную арену страны, однако средств на воплощение проекта не нашлось.