Глава МИД Армении подчеркнул личную роль Путина в вопросе прекращения огня в Карабахе

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Армения считает важными личные усилия президента России Владимира Путина в деле прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг в ходе заседания Совета министров иностранных дел стран - членов ОБСЕ заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

"Сегодня мы должны подчеркнуть усилия РФ и личное участие президента Владимира Путина в установлении режима прекращения огня и прекращении войны, в том числе посредством развертывания миротворческих сил. Мы также благодарим Францию и США за их усилия по достижению прекращения огня", - отметил он.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, там начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.