Парламент Молдавии проголосовал за снятие ограничений на трансляцию российских телеканалов

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые создают возможность для возврата в полном объеме телевизионных и радиопрограмм из России. Об этом сообщил на заседании законодательного собрания вице-спикер парламента Влад Бартынча.

"Поправки в кодекс о телевидении и радиовещании одобрены большинством голосов в первом чтении", - отметил вице-спикер. По его словам, они предусматривают снятие ограничений на вещание российских телеканалов, а также снижение количества контента местного производства для разных категорий вещателей (в среднем на два часа в сутки) и снижение доли телевизионного контента на государственном языке с 80% до 60%.

В конце 2017 года парламент Молдавии принял закон о борьбе с иностранной пропагандой. Под запрет попали новостные и аналитические программы с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия.

Инициативу контролирующей законодательный орган и правительство проевропейской Демократической партии Молдавии (ДПМ) подверг критике не только президент Игорь Додон, но даже представители ЕС и США, которые назвали ее чрезмерно жесткой.