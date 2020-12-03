Конституционный суд Молдавии рассмотрит 10 декабря итоги президентских выборов

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии (КС) рассмотрит 10 декабря итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов.

"В четверг, 10 декабря, состоится заседание КС по утверждению результатов президентских выборов", - говорится в сообщении, которое размещено в четверг на официальной странице учреждения. Согласно ст. 122 Кодекса о выборах, КС дает заключение о соответствии либо несоответствии выборов закону в десятидневный срок после получения документов от ЦИК, однако не ранее окончательного разрешения судебными инстанциями жалоб, поданных в соответствии с установленными законодательством процедурами.

Во втором туре президентских выборов 15 ноября лидер партии "Действие и солидарность", экс-премьер-министр Майя Санду набрала 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон - 42,28%. Полномочия действующего президента истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента намечена на 24 декабря.