Госдеп подтвердил ужесточение правил получения туристических виз для членов Компартии КНР

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение ужесточить правила предоставления американских туристических виз членам Коммунистической партии Китая (КПК) и их ближайшим родственникам с целью "защитить страну от злонамеренного влияния". Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

"Госдепартамент сокращает максимальный срок действия виз B1/B2 [туристические] для членов КПК и их ближайших родственников с десяти лет до одного месяца", - сказал он. По версии дипломата, данное решение "соответствует текущим политическим, нормативным и правоохранительным мерам США по защите страны от злонамеренного влияния КПК". Он пояснил, что внешнеполитическое ведомство, согласно американскому законодательству, "имеет право ограничивать сроки действия виз для групп лиц, враждебно настроенных по отношению к американским ценностям".

"Через различные структуры КПК и ее члены активно работают в США с целью повлиять на американцев при помощи пропаганды, экономического давления и других отвратительных действий", - утверждал представитель Госдепартамента, вновь повторив критику в адрес китайских властей.

"В течение десятилетий мы предоставляли КПК свободный и беспрепятственный доступ к американским институтам и бизнесу, в то время как аналогичные привилегии никогда не предоставлялись гражданам США в Китае", - заявил дипломат. Он высказал мнение, что "контакты со свободными обществами, экономикой и доступ к западным технологиям, безусловно, помогли Китаю развиваться".

Ранее газета The New York Times сообщила, что китайские коммунисты и члены их семей для совершения туристических поездок в США смогут получать визы сроком только на один месяц пребывания с разовым правом въезда в страну. Ранее такие визы предоставлялись сроком на 10 лет. Отмечается, что новые меры не распространяются на другие виды виз. Эти изменения, пишет газета, касаются в общей сложности около 270 млн граждан Китая - 92 млн членов КПК, если Госдепартаменту США удастся установить их принадлежность к компартии, и их близких, - что, "несомненно, еще более усилит напряженность в отношениях двух стран".

В четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что ужесточение США правил предоставления американских туристических виз членам КПК противоречит американским интересам. Как отметила дипломат, она еще не получала официальных документов, однако обратила внимание на соответствующие публикации в американских СМИ.