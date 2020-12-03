Команда Байдена назвала трех женщин кандидатами в аппарат вице-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Демократ Камала Харрис, которая, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, стала избранным вице-президентом США, выдвинула кандидатом на должность начальника своего аппарата сотрудников Хартину Флорной, которая занимает аналогичный пост у бывшего президента Билла Клинтона. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте переходной команды Харрис и избранного президента США Джозефа Байдена.

Флорной, согласно сообщению, окончила Джорджтаунский университет и занимала различные должности в Демократической партии США. Она работала заместителем председателя Американской федерации учителей, объединяющей более 1,6 млн человек. Рохини Косоглу, которая входила в состав избирательного штаба Байдена и Харрис, названа будущим советником вице-президента США по вопросам внутренней политики.

Кандидатом в помощники по национальной безопасности вице-президента США стала кадровый дипломат Нэнси Макелдони. Она с 2008 по 2009 год была послом США в Болгарии, позднее - временным поверенным в делах США в Турции и работала в Азербайджане.

Избранный президент в понедельник назвал кандидатов на ключевые посты экономического блока будущей администрации. На должность министра финансов выдвинута экс-председатель Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка) Джанет Йеллен, на должность заместителя главы Минфина - Адевале Адейемо, а на должность руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома - Нира Тэнден. Кандидатом в председатели Совета экономических консультантов при Белом доме стала одна из ведущих экономистов Принстонского университета Сесилия Роуз.

Итоги выборов

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над баллотирующимся на второй срок действующим президентом Дональдом Трампом. Неделю назад профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Церемония инаугурации нового президента США состоится 20 января. Республиканец Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.