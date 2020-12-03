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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Роухани заявил Эрдогану, что Иран отомстит за убийство ученого-ядерщика

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Тегеран в нужное время отомстит за убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в четверг в ходе телефонных переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

"Месть за кровь убитого в подходящее время является правом правительства Ирана", - цитирует иранского политика агентство Tasnim.

Роухани также отметил, что "если противоположная сторона (речь о США и ЕС - прим. ТАСС) будет выполнять свои обязательства в рамках ядерной сделки, то Иран вернется к исполнению соглашения".

27 ноября произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и впоследствии умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

Теги
ИранТурцияРоухани, ХасанЭрдоган, Реджеп ТайипУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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