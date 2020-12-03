Армения считает важным вывод войск Азербайджана из Карабаха для решения проблемы

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Армения считает, что окончательное урегулирование нагорнокарабахского конфликта будет возможно после того, как Азербайджан выведет войска с занятых им территорий Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление сделал в четверг армянский министр иностранных дел Ара Айвазян на заседании Совета глав МИД ОБСЕ.

"Урегулирование конфликта, направленное на установление прочного мира в регионе, включает статус Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) на основе реализации права на самоопределение, безопасность народа Арцаха, деоккупацию территорий Арцаха, безопасное возвращение недавно перемещенных армян в свои дома, сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана", - отметил он.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, там начались активные бои. Стороны несколько раз достигали договоренностей о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении. 9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.