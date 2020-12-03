Эрдоган: убийство иранского ученого-ядерщика направлено против мира на Ближнем Востоке

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде направлено против мира и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Президент Эрдоган в ходе переговоров выразил глубокое сожаление в связи с тем, что иранский ученый Мохсен Фахризаде погиб в результате отвратительного убийства, и выразил соболезнования братскому иранскому народу и семье покойного. Президент Эрдоган выразил уверенность, что эта атака была направлена на мир и спокойствие региона", - говорится в распространенном канцелярией турецкого лидера коммюнике.

Эрдоган и Роухани также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. "Президент Эрдоган отметил, что в конфликте в Нагорном Карабахе наступила новая эра <...>. Установление прочного мира и стабильности откроет новые возможности, что принесет пользу всем странам региона, включая Армению", - сообщается в заявлении.

27 ноября произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и впоследствии умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.