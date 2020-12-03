Санду анонсировала массовую акцию протеста в Молдавии с требованием роспуска парламента

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду анонсировала на 6 декабря массовую акцию протеста на главной площади Кишинева с требованием роспуска парламента. Соответствующее заявление она сделала в четверг в ходе брифинга после заседания парламента, на котором депутаты вывели из подчинения президента Службу информации и безопасности (СИБ).

Что мы знаем о первой женщине на посту президента Молдавии Майе Санду

Курс на Европу. Что мы знаем о первой женщине на посту президента Молдавии Майе Санду

"Акция состоится на площади Великого национального собрания в воскресенье, 6 декабря. <…> Когда парламент поворачивается к людям спиной, он должен быть отправлен в отставку", - сказала Санду.

Она сообщила о планах оспорить решения парламента в Конституционном суде. "Потребуем аннулирования незаконных решений, которые были приняты на сегодняшнем заседании парламента. <…> СИБ - это не ручной багаж, а ведомство, которое помогает президенту исполнять свой мандат. А моя цель - борьба с коррупцией", - отметила она.