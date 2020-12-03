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Санду анонсировала массовую акцию протеста в Молдавии с требованием роспуска парламента

Она состоится 6 декабря
Избранный президент Молдавии Майя Санду Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Избранный президент Молдавии Майя Санду
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду анонсировала на 6 декабря массовую акцию протеста на главной площади Кишинева с требованием роспуска парламента. Соответствующее заявление она сделала в четверг в ходе брифинга после заседания парламента, на котором депутаты вывели из подчинения президента Службу информации и безопасности (СИБ).

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"Акция состоится на площади Великого национального собрания в воскресенье, 6 декабря. <…> Когда парламент поворачивается к людям спиной, он должен быть отправлен в отставку", - сказала Санду.

Она сообщила о планах оспорить решения парламента в Конституционном суде. "Потребуем аннулирования незаконных решений, которые были приняты на сегодняшнем заседании парламента. <…> СИБ - это не ручной багаж, а ведомство, которое помогает президенту исполнять свой мандат. А моя цель - борьба с коррупцией", - отметила она.

Теги
МолдавияСанду, Майя
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