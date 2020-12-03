В США отложили вынесение приговора россиянину Тюрину

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Продолжение слушаний о вынесении приговора гражданину России Андрею Тюрину, который признал в США вину в совершении ряда киберпреступлений, отложено на неопределенный срок, поскольку он находится на карантине. Об этом заявила в четверг судья Лора Тейлор Суэйн на заседании, которое проходило в режиме телефонной конференции.

"Нам следует обсудить, когда мы продолжим", - сказала она. Судья отметила, что адвокату россиянина Флориану Миделу и представителю прокуратуры Ун Ен Чой следует "переговорить и решить, как долго Тюрин, вероятно, будет в изоляции". "Тогда свяжитесь с судом, чтобы мы могли выбрать подходящее время для возобновления заседания", - добавила Суэйн.

Как констатировал Мидел, он не может встретиться с клиентом, поскольку тот находится на карантине. "Господин Тюрин, надеюсь, что ваше заболевание не будет серьезным, вы быстро выздоровеете и мы сможем скоро продолжить слушания о вынесении приговора", - сказала Суэйн. "Ваша честь, спасибо, я тоже на это надеюсь", - ответил россиянин. Никто из них не уточнил, о каком именно заболевании идет речь.

Представитель прокуратуры на заседании отметила, что сторона обвинения будет добиваться отсрочки вынесения приговора на 90 дней. Как она пояснила, это время требуется для уточнения той суммы, которой потребуют от россиянина в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.

В последние месяцы вынесение приговора россиянину неоднократно переносилось, в том числе из-за пандемии.

О деле россиянина

Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Американские власти предъявили ему обвинения во взломах компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Представители Секретной службы утверждали, что россиянин причастен к "самой масштабной в истории краже клиентских данных финансовых структур США". Они отмечали, что Тюрина могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 92 лет.

Россиянин первоначально заявлял о своей невиновности. Согласно материалам суда, в сентябре 2019 года Тюрин пошел на сделку с прокуратурой. Он признал вину по нескольким пунктам обвинения.

Секретная служба США утверждала, что Тюрин и его сообщники "присвоили сотни миллионов долларов".