CNN: Трамп резко высказался о главе Минюста о его интервью о подлогах на выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп вступил в острую полемику с министром юстиции Уильямом Барром после того, как тот в интервью признал, что проверки, проведенные его ведомством, пока не выявили масштабных фальсификаций на прошедших в стране всеобщих выборах. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, интервью Барра агентству Associated Press (АР) вызвало взрыв недовольства Трампа. Последний провел "продолжительную и полемическую встречу" с главой Минюста в Белом доме. По словам источников, действующий глава государства, однако, воздержался от того, чтобы накричать на министра.

Телекомпания приводит заявление официального представителя Минюста о том, что упомянутые выше проверки не завершены, поэтому слова Барра не следует расценивать в качестве окончательного подтверждения отсутствия фальсификаций на выборах. "Министерство продолжит максимально оперативно принимать и рассматривать все заслуживающие доверия обвинения в подлогах", - отметил представитель ведомства.

Министр юстиции США в интервью АР во вторник признал, что проверки, проведенные его ведомством совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР), пока не выявили масштабных фальсификаций на прошедших 3 ноября выборах. В штабе республиканца Дональда Трампа, который настаивает на обратном, поспешили подвергнуть сомнению достоверность слов главы Минюста, подчеркнув, что проверок как таковых проведено не было.

По данным газеты The Washington Post, помощники американского лидера пытаются его отговорить от намерений отправить в отставку министра юстиции. Трамп рассматривал возможность уволить Барра еще до голосования.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее Трамп не признает поражения и заявляет о решении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.