Иванку Трамп допросили по делу о тратах при подготовке к инаугурации отца в 2017 году

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Иванка Трамп на этой неделе была вызвана в прокуратуру Вашингтона для дачи показаний в рамках дела о предполагаемом нецелевом расходовании средств, собранных на проведение инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года. Эту информацию, о которой ранее писали американские СМИ, дочь и советник действующего главы вашингтонской администрации подтвердила в четверг у себя в Twitter.

"На этой неделе я провела более пяти часов, давая показания офису [являющегося] демократом генпрокурора Вашингтона, где [меня] спрашивали относительно цен, взимаемых Trump Hotel во время инаугурации", - говорится в сообщении. "Я предоставила им электронное письмо четырехлетней давности, в котором я даю указание отелю устанавливать расценки в соответствии со "справедливым рыночным курсом", что отель потом и сделал", - добавила дочь хозяина Белого дома, прикрепив к посту скриншот соответствующего письма, направленного ею 14 декабря 2016 года менеджеру расположенной в центре Вашингтона гостиницы. "Это должен быть справедливый рыночный курс", - говорится в документе.

Иванка Трамп при этом раскритиковала само расследование, назвав его "еще одной политически мотивированной демонстрацией мстительности и траты денег налогоплательщиков".

В январе этого года генеральный прокурор столичного американского округа Колумбия Карл Расин подал в суд на комитет, занимавшийся сбором средств на проведение инаугурации Трампа в январе 2017 года, в связи с нецелевым расходованием средств, а также на компанию республиканца Trump Organization. По версии Расина, комитет нарушил статус некоммерческой организации, потратив более $1 млн на аренду банкетного зала, номеров и оплату питания в расположенной в нескольких кварталах от Белого дома фешенебельной гостинице, принадлежащей Trump Organization. Как считает генпрокурор, сотрудники комитета знали, что цена серьезно завышена, а зал практически не будет использоваться.

Комитет был учрежден для организации инаугурационных мероприятий, но, как говорится в иске Расина, его сотрудники "отказались от данной цели и нарушили законодательство округа, когда растратили благотворительные средства в размере примерно $1 млн, допустив переплату за использование зала в гостинице Трампа". После ознакомления с документами комитета генпрокурор утверждал, что американский лидер и его дочь Иванка Трамп, скорее всего, были осведомлены о завышенной стоимости аренды.

Законодательство столичного округа Колумбия запрещает некоммерческим организация вести деятельность, направленную на получение прибыли для частных лиц. Расин, который является членом Демократической партии, попросил суд взыскать с Trump Organization $1 млн и передать ее благотворительным организациям, чья деятельность направлена на гражданскую активность.

О ситуации вокруг комитета

В начале прошлого года Расин потребовал от комитета предоставить документы, касающиеся ряда финансовых транзакций. Генпрокурор хотел проверить, имели ли место нарушения, в том числе нецелевое расходование средств, злоупотребление служебным положением или конфликт интересов. Расина, в частности, интересовали материалы, касающиеся выплаты комитетом средств Trump Organization. Ранее похожие запросы в комитет направляли генпрокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В декабре 2018 года некоммерческая организация ProPublica, которая базируется в Нью-Йорке и занимается журналистскими расследованиями, сообщила, что Trump Organization получала средства от комитета. Она также отметил, что согласно переписке по электронной почте и финансовым документам, с которыми ознакомились журналисты, ключевую роль в распределении средств, собранных на инаугурацию Трампа, играла его дочь Иванка. В то время она была одним из руководителей Trump Organization, однако после инаугурации отца ушла с данного поста.

Всего инаугурационному комитету, который был создан для сбора пожертвований и координации проведения мероприятий, связанных со вступлением Трампа в должность, удалось собрать рекордные $107 млн, сообщали СМИ. Инаугурация Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января 2017 года.