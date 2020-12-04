Парламент Молдавии укрепил права русскоязычного населения, приняв резонансные законы

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проекты законов по таким резонансным вопросам, как повышение статуса русского языка в республике, отмена запрета на вещание телеканалов РФ, укрепление статуса Гагаузской автономии и других. Это вызвало острую реакцию в стане сторонников избранного президента Майи Санду.

В 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который закреплял за русским языком особый статус в стране, где его используют больше трети населения. Как прокомментировал ТАСС депутат ПСРМ Богдан Цырдя, таким образом КС "филигранно" аннулировал этот закон и статус русского как языка межнационального общения. По его мнению, это решение лоббировали политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии.

Одобрить пакет законов удалось на пленарном заседании в четверг благодаря голосам поддерживающей действующего президента страны Игоря Додона Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и группе "За Молдову", которая состоит в основном из представителей партии "Шор". Сорвать голосование попытались депутаты от проевропейской Партии действия и солидарности, которую возглавляет Санду, а также "Платформы "Достоинство и правда", которые заблокировали парламентскую трибуну. Когда представители соцпартии продолжили работать на своих местах, оппозиционеры стали мешать проведению заседания, между законодателями завязывались потасовки.

Одобренный в четверг в первом чтении законопроект возвращает русскому статус языка межнационального общения. Кроме того, государственных чиновников обязали по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе документально. Это особо применимо в судах, когда русскоязычные жители страны были вынуждены за свой счет нанимать переводчиков. На сегодняшнем заседании депутаты в первом чтении также одобрили решение, которое обязывает производителей лекарств печатать инструкции к ним на государственном и русском языках.

Другим важным решением стала отмена в первом чтении запрета в отношении телеканалов РФ. В конце 2017 года парламент Молдавии принял так называемый закон о борьбе с иностранной пропагандой. Под запрет попали новостные и аналитические программы с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия. Наблюдатели обращали внимание, что решение целенаправленно било по популярным в Молдавии телеканалам РФ. Инициативу контролирующей законодательный орган и правительство проевропейской Демократической партии Молдавии (ДПМ) тогда подверг критике не только президент Додон, но даже представители ЕС и США, которые назвали ее чрезмерно жесткой.

Гагаузская автономия

В первом чтении также утвержден ряд решений, призванных урегулировать конфликт с Гагаузской автономией. Власти региона требуют от Кишинева привести молдавские законы и нормативные акты в соответствие с законом о статусе Гагаузии от 1994 года. В этом документе закреплены договоренности, на которые гагаузы согласились, отказавшись от построения независимого государства в начале 1990-х годов.

Ранее башкан (глава) автономии Ирина Влах обвинила проевропейские партии в парламенте Молдавии в нежелании соблюдать права гагаузов. Она указала, что автономия продолжит привлекать внимание международного сообщества к "систематическому нарушению особого правового статуса Гагаузии". Проблему в Кишиневе признают и заявляют, что этот опыт мог быть применен к урегулированию отношений с непризнанным Приднестровьем.

Гагаузия была образована в 1990 году, что привело к конфликту с Кишиневом. Он был разрешен мирным путем - через предоставление региону статуса автономии. В 2014 году здесь прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого тогда высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз, формируемый Россией, Белоруссией, Казахстаном и Арменией.

Ограничение полномочий президента

На заседании в четверг депутаты сразу в двух чтениях одобрили вывод из подчинения президенту Службы информации и безопасности. Это решение вызвало критику избранного президента Майи Санду. В четверг ее сторонники организовали пикет у парламента, к которому присоединились "Платформа "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, "Наша партия" во главе с мэром города Бельцы Ренато Усатым, а также участники приднестровского конфликта. В общей сложности в демонстрации приняли около тысячи человек, которые на несколько часов заблокировали главный проспект Кишинева.

Следующая акция протеста оппозиции анонсирована на 6 декабря. Санду будет требовать роспуска парламента, также она собирается оспорить решение по СИБу Конституционном суде.

Посольство США

У посольства США фактически отобрали землю под строительство нового представительства. Дело в том, что американские дипломаты присмотрели для этих целей территорию бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинева. Однако эти планы в 2018 году вызвали возмущение общественности.

Тогда президент страны Игорь Додон предложил американским дипломатам подыскать другое место. Позицию президента поддержали кишиневцы, в интернете появились петиции с критикой решения американских властей, которые собрали десятки тысяч подписей. Вместе с тем этот конфликт не повлиял на позицию посольства США, которое продолжало настаивать на передаче этого участка земли.

Ситуация обострилась, когда уходившее в отставку правительство проевропейской Демократической партии Молдовы на последнем заседании попыталось заверить все документы, однако под давлением общественности это решение было заблокировано Додоном. Сегодня депутаты законодательно запретили продавать этот участок земли.

О кризисе

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента, победу на котором одержала Санду. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит еще подтвердить Конституционному суду 10 декабря. При этом срок полномочий Додона истекает 23 декабря, а инаугурация Санду планируется на 24 декабря.

Перед президентскими выборами в парламенте распалось большинство из ПСРМ, а также ДПМ, которая обеспечила социалистам голоса для утверждения правительства Иона Кику. В этой ситуации плечо ПСРМ подставила группа "За Молдову", которая, однако, не обещала им полной поддержки.