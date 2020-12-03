Крупные компании США призывают Байдена заняться проблемами климата

ТАСС, 3 декабря. Группа из 42 ведущих американских компаний обратилась к избранному президенту США Джозефу Байдену и Конгрессу с призывом сотрудничать в сфере климатических проблем. Сообщение об этом опубликовано в четверг на сайте некоммерческой организации Center for Climate and Energy Solutions (Центр климатических и энергетических решений), по инициативе которой было написано обращение.

"Как крупные компании из различных секторов экономики США, мы твердо намерены решать фундаментальную проблему изменения климата. Мы выступаем в поддержку возвращения Соединенных Штатов к Парижскому соглашению и настоятельно призываем избранного президента Байдена и новый Конгресс работать вместе, чтобы принять амбициозные надежные двусторонние климатические решения", - говорится в документе.

В письме выражается общая обеспокоенность возрастающим количеством бедствий, связанных с изменением климата, таких как лесные пожары, наводнения, ураганы. Подписавшие документ выразили надежду, что приход к власти новых президента и Конгресса позволит объединить усилия в уменьшении вредных выбросов и развитии "чистой" энергетики.

К заявлению присоединились компании, осуществляющие свою деятельность в энергетической, нефтегазовой, финансовой, технологической и других сферах.

1 июня 2017 года действующий президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату. Этот договор, заключенный в 2015 году, предусматривает меры по снижению парниковых выбросов, призванные удержать прирост глобальной средней температуры на уровне менее двух градусов Цельсия сверх доиндустриальной отметки. Администрация Барака Обамы подписала его в апреле 2016 года, в сентябре того же года документ ратифицировал Конгресс. По мнению Трампа, Парижское соглашение "перераспределяет американские богатства" в пользу других стран. 4 ноября 2020 года Вашингтон завершил процесс выхода из соглашения. С выходом США достигнуть целей по сдерживанию роста температуры на планете будет значительно труднее, поскольку США - второй по объему источник выбросов углекислого газа в мире после Китая.