Минюст США подал иск против Facebook за дискриминацию американских работников

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры страны, подало в суд на компанию Facebook за дискриминацию американских работников. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

"В иске утверждается, что Facebook отказалась нанимать квалифицированных и доступных работников из США более чем на 2,6 тыс. должностей, которые Facebook вместо этого зарезервировала для обладателей временных виз", - отметили в Минюсте.

По мнению американских властей, компания предоставила преференции при найме на высокооплачиваемую работу держателям виз H-1B. При этом она, по данным ведомства, помогает мигрантам получить грин-карту. Это разрешено законом, однако, согласно правилам, в таком случае компания должна доказать, что не смогла найти квалифицированных американцев для выполнения конкретной работы.

Кроме того, отмечается в заявлении, Facebook "недостаточно рекламировала вакантные должности" для американских граждан в период с 2018 по 2019 год. В итоге эти места получили мигранты. Компания также требовала от кандидатов на эти места из США отправлять анкеты по обычной, а не электронной почте. "Когда работники из США подавали заявки на объявленные вакантные должности, Facebook не рассматривала их, - говорится в 17-страничном иске. - Проще говоря, Facebook резервирует эти должности для обладателей временных виз". В самой компании указали, что сотрудничают с Минюстом по данному вопросу.

В последние несколько лет вашингтонская администрация пыталась ужесточить программу выдачи виз H-1B, из-за чего уровень одобрения заявок снизился. Данная программа позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранных работников. Технологическая индустрия рассчитывала на визы H-1B для найма заграничных специалистов с глубокими знаниями в своей сфере, особенно в научной и технической областях. Критики такого подхода утверждали, что некоторые компании злоупотребляли программой с целью увольнения американцев.