США продолжат поддерживать Гуайдо после парламентских выборов в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация действующего президента США Дональда Трампа продолжит считать Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы после проведения в Боливарианской Республике парламентских выборов. Об этом спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Reuters.

Сотрудник Госдепа также выразил надежду на то, что другие страны, признающие Гуайдо, будут придерживаться той же позиции. Кроме того, Абрамс заявил, что, по его мнению, после выборов венесуэльская оппозиция вряд ли выберет себе нового лидера, хотя "у законодателей есть законное право сделать это". "Я не хочу, чтобы это было воспринято как уменьшение поддержки Гуайдо, которого мы поддерживаем в полной мере и который, на наш взгляд, проделал действительно потрясающую работу <...> в самых сложных обстоятельствах", - отметил спецпредставитель США.

Абрамс также призвал следующую вашингтонскую администрацию во главе с демократом Джозефом Байденом продолжать использовать санкции в качестве инструмента против властей Венесуэлы. Спецпредставитель США подчеркнул, что и республиканцы, и демократы согласны с необходимостью сохранения давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в связи с чем он не ожидает каких-либо значительных изменений в политике Вашингтон в отношении Каракаса после инаугурации Байдена 20 января следующего года. Однако, как отмечает Reuters, американский чиновник при этом добавил, что его "всегда беспокоит", что новая администрация может ослабить давление на Каракас, хотя он и не видел признаков подобных намерений со стороны Байдена или его помощников.

"Они действительно прижаты к стене, - сказал Абрамс, говоря о последствиях экономических санкций Вашингтона против Венесуэлы. - У нас есть много рычагов воздействия, мы должны использовать это. <... Мой политический совет (администрации Байдена - прим. ТАСС) <...> - никаких уступок Мадуро", - сказал Абрамс.

Выборы в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы пройдут 6 декабря.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Смена администрации в США

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Церемония инаугурации нового президента США состоится 20 января.

Тем не менее Трамп не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. В соответствии с последними данными, за Байдена проголосовали более 80 млн избирателей, за Трампа - 74 млн.