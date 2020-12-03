СМИ: суд Вены дал пожизненный срок иракцу за попытку пустить под откос поезда в ФРГ

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил в четверг 44-летнего выходца из Ирака к пожизненному тюремному заключению за планирование террористической атаки против скоростных поездов ICE в Германии. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на решение суда присяжных.

Мужчину признали виновным в попытке пустить под откос скоростные пассажирские поезда на территории ФРГ в 2018 году. Приговор еще не вступил в законную силу.

Суд признал, что экстремист действовал от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Теракты предполагалось осуществить с помощью натянутых над железной дорогой стальных тросов. Катастрофы удалось избежать, когда один из поездов на скорости сорвал металлическую конструкцию, получив внешние повреждения головного вагона. Подозревавшаяся в причастности к организации этого теракта жена экстремиста была признана невиновной.