{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Боррель считает, что Россия и Турция "астанизируют" конфликты в Карабахе, Сирии и Ливии

Глава дипломатии Евросоюза считает, что ЕС должен присутствовать там, где интересы союза поставлены на карту

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Россия и Турция "астанизируют" (аналогия с астанинским форматом по урегулированию в Сирии - прим. ТАСС) конфликты в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии, то есть вытесняют ЕС из процесса урегулирования. Соответствующее заявление он сделал в своем блоге, опубликованном в четверг.

На эту тему
"Дипломатический успех России". Мировые СМИ о соглашении по Нагорному Карабаху

"В таких конфликтах, как Нагорный Карабах, Ливия и Сирия, мы наблюдаем форму "астанизации" региональных конфликтов (применительно к астанинскому формату по Сирии), которая ведет к исключению Европы из процесса урегулирования региональных конфликтов в пользу России и Турции", - заявил он.

По словам Борреля, ЕС должен присутствовать там, где интересы союза поставлены на карту. "Поэтому нам необходимо ликвидировать многие пробелы в нашем потенциале, а также присутствовать и активно действовать там, где наши интересы поставлены на карту", - добавил он.

Теги
ТурцияРоссияБоррель, ЖозепСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Сенат Бразилии рассмотрит вопрос о возможности страны иметь атомную бомбу
Соответствующую петицию ко 2 ноября поддержали 20 тыс. человек
Читать полностью