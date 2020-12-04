Боррель считает, что Россия и Турция "астанизируют" конфликты в Карабахе, Сирии и Ливии

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Россия и Турция "астанизируют" (аналогия с астанинским форматом по урегулированию в Сирии - прим. ТАСС) конфликты в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии, то есть вытесняют ЕС из процесса урегулирования. Соответствующее заявление он сделал в своем блоге, опубликованном в четверг.

"В таких конфликтах, как Нагорный Карабах, Ливия и Сирия, мы наблюдаем форму "астанизации" региональных конфликтов (применительно к астанинскому формату по Сирии), которая ведет к исключению Европы из процесса урегулирования региональных конфликтов в пользу России и Турции", - заявил он.

По словам Борреля, ЕС должен присутствовать там, где интересы союза поставлены на карту. "Поэтому нам необходимо ликвидировать многие пробелы в нашем потенциале, а также присутствовать и активно действовать там, где наши интересы поставлены на карту", - добавил он.