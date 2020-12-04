В Киргизии завершился этап выдвижения кандидатов на пост президента

БИШКЕК, 4 декабря. /ТАСС/. ЦИК Киргизии получил подписные листы от 21 одного кандидата в президенты к окончанию этапа выдвижения в 23:59 четверга (20:59 мск). Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома республики.

"Завершился очередной этап выборной кампании - период выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. По состоянию на 23:59 3 декабря 2020 в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили подписные листы от 21 кандидата", - говорится в сообщении.

Как уточнил ЦИК, у одного из кандидатов было собрано лишь 15 033 подписи избирателей при том, что необходимо было собрать не менее 30 тыс. подписей. Согласно данным, опубликованным ведомством, число подписей, собранных остальными кандидатами, удовлетворяет этому требованию. Далее в течение 8 рабочих дней рабочая группа ЦИК будет осуществлять проверку достоверности представленных подписей.

Досрочные выборы президента Киргизии, а также референдум по проекту новой конституции страны пройдут 10 января 2021 года.

Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября подал в отставку на фоне политического кризиса, который разразился в стране после парламентских выборов 4 октября. Тогда представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК республики признал итоги выборов недействительными. Спикер парламента и премьер-министр подали в отставку. Новым премьером стал освобожденный протестующими из заключения Садыр Жапаров, ему же перешли полномочия главы государства после отставки Жээнбекова. Однако в связи с тем, что Жапаров намерен принять участие в предвыборной гонке, он временно сложил с себя президентские полномочия - их исполняет нынешний спикер парламента Талант Мамытов.