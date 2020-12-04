Госдеп пригрозил санкциями Венесуэле в случае нарушений на выборах в республике

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Власти США могут ввести санкции в отношении всех причастных к "фальсификациям", если такие будут иметь место на парламентских выборах, которые пройдут в Венесуэле 6 декабря. Об этом спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Reuters.

Как отмечает агентство, сотрудник Госдепа также подтвердил, что, по мнению вашингтонской администрации, предстоящие выборы будут фиктивными.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.