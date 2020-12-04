Глава Нацразведки США: данных об изменении итогов выборов из-за вмешательства извне нет

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Разведслужбы США к настоящему моменту не выявили фактов того, что иностранное вмешательство могло повлиять на итоги прошедших в Соединенных Штатах всеобщих выборов. Об этом директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в интервью CBS, отрывок из которого был опубликован в четверг в Twitter телекомпании.

"Показывают ли разведданные, что какой-либо иностранный противник или преступная группировка имели возможность изменить итоги голосования", - спросили Рэтклиффа.

"Такого мы не смогли установить на данный момент", - ответил глава Национальной разведки. "В настоящее время мы все еще анализируем все разведданные", - добавил он.