В МИД Иордании призвали Израиль отказаться от любых шагов, подрывающих мирный процесс

БЕЙРУТ, 4 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади призвал Израиль прекратить любые действия, подрывающие шансы на установление мира на Ближнем Востоке. Об этом, как сообщило агентство Petra, глава МИД королевства заявил в четверг на встрече со своим израильским коллегой Габи Ашкенази, которая состоялась у пограничного моста Алленби через реку Иордан.

"Необходимо отказаться от всех односторонних шагов, которые препятствуют урегулированию конфликта на основе двух государств, что соответствует резолюциям СБ ООН и арабскому мирному плану", - подчеркнул ас-Сафади. По его словам, Израилю и палестинцам следует вернуться за стол переговоров, которые приведут к справедливому и всеобъемлющему миру.

"У решения, предусматривающего создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности бок о бок с Израилем, нет альтернативы", - указал глава МИД.

По информации агентства, ас-Сафадаи и Ашкенази обсудили возможность возобновления мирного процесса в свете принятого палестинцами 17 ноября решения восстановить сотрудничество с Израилем в сфере безопасности и экономики.

Как отмечает Petra, в ходе переговоров иорданская сторона подняла вопрос о совместном использовании водных источников, об увеличении подачи электроэнергии в Иорданию и палестинские районы и снятии преград на пути экспорта иорданских товаров.

Ас-Сафади заявил, что Хашимитское королевство, покровительствующее христианским и мусульманским святыням Иерусалима, будет "прикладывать все возможные усилия с целью сохранения неизменным его исторического и правового статуса".