Конгресс предложил составлять отчеты о предполагаемых действиях России против военных США

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Проект согласованного обеими палатами Конгресса США военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) включает предложение составлять доклады о предполагаемых действиях России против американских военнослужащих. Выдержки из документа опубликованы в четверг на сайте комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил.

"Установить ежегодное составление доклада о "вознаграждениях" или других попытках России, ее агентов или связанных с ней сил подтолкнуть или поддержать атаки на военнослужащих США или персонала, - предлагают законодатели. - Составлять отчеты о поддержке Россией расистских и [действующих] на национальной почве экстремистов".

В бюджетном проекте также заявлено о необходимости "полностью профинансировать программу Европейской инициативы сдерживания и инвестировать в другие дополнительные возможности для поддержания сдерживания на площадке Европейского командования". "Предоставить Украине $250 млн в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам", - указывается в документе.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.