Проект оборонного бюджета США предполагает обязательные санкции против Турции из-за С-400

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Согласованный обеими палатами Конгресса США проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября) предполагает обязательное введение санкций против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Не позднее чем через 30 дней после выступления в силу этого закона, президент [США] должен ввести пять или более из ограничительных мер, указанных в разделе 235 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", в отношении каждого лица, которое сознательно участвовало в приобретении систем С-400", - говорится в распространенном в четверг документе.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на нажим со стороны США. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США перестать грозить ими Турции и попробовать ввести их в действительности.

Вывод сил США из ФРГ

В проекте также говорится, что cокращение присутствия военнослужащих США в ФРГ ниже 34 500 не может быть осуществлено без предоставления оценки последствий такого шага со стороны Пентагона.

"Предотвратить сокращение числа военнослужащих в ФРГ ниже 34 500 за 120 дней, [пока] министр обороны не предоставит оценку и планы касательно последствий для союзников, семей военнослужащих, сдерживания и затрат, - отмечается в тексте. - Выражается поддержка Конгресса важности размещения американских сил в ФРГ и союза двух стран".

29 июля занимавший тогда пост главы Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тысячи военнослужащих. По его словам, примерно 6,4 тысячи из них вернутся на родину, около 5,6 тысячи будут передислоцированы в Италию и Бельгию, при этом в ФРГ останутся максимум 25 тысяч американских солдат и офицеров. О подготовке таких планов предупреждал в середине июня президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

Избавление от символики конфедератов в ВС

Проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год также предполагает обязательное переименование военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865 годов), и избавление от любой другой символики рабовладельческого Юга.

"Не позднее чем через три года после даты принятия этого закона министр обороны должен <...> убрать все имена, символы, изображения, монументы и атрибуты в память о Конфедеративных Штатах Америки <...> со всех объектов министерства обороны", - говорится в тексте.

Действующий американский президент республиканец Дональд Трамп ранее выступал резко против данного предложения и угрожал наложить вето на бюджет, если оно останется в финальной версии.

Расовые проблемы вышли на первый план в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Полицейские использовали при его задержании удушающий прием, в результате чего Флойд вскоре умер в больнице. После этого по многим городам США прокатились массовые акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и грабежами. Были повреждены монументы некоторым видным руководителям Конфедерации. Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506), а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799) в Портленде (штат Орегон).

Летом сначала контролируемая демократами Палата представителей, а затем Сенат, где большинство за республиканцами, одобрили свои версии проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год. После этого была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей двух этих документов. Теперь конгрессмены и сенаторы вновь должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен главе государства на подпись.