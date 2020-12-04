Байден заявил, что не будет инициировать в Минюсте США расследования в отношении кого-либо

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Избранный американский президент Джозеф Байден заверил, что не станет вмешиваться в работу Министерства юстиции США в новой администрации и инициировать расследования в отношении тех или иных лиц. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN в четверг.

Демократ отметил, что в его администрации Минюст США "будет действовать независимо". "Я не буду говорить им, что они должны или не должны делать, - добавил он. - Я не буду говорить им привлечь к ответственности то или иное лицо". "Люди, которых я выберу для руководства Министерством юстиции США, будут иметь возможность решать независимо, кого привлекать к ответственности, а кого нет", - сказал Байден.

Байден признался, что испытывает беспокойство в связи со слухами о том, что действующий американский лидер, республиканец Дональд Трамп может объявить о помиловании нескольких человек из своего окружения еще до предъявления им каких-либо обвинений.

"Это определенно беспокоит меня в связи с тем, какой это создает прецедент, а также из-за того, какого мнения в остальном мире будут придерживаться о нас как о народе, [чтящем верховенство] закона и правосудия", - сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос ведущего. По словам демократа, его администрация "не будет придерживаться аналогичного подхода к помилованиям".

Ранее источники CNN сообщали, что Трамп обсуждал с помощниками возможность в превентивном порядке помиловать свою дочь Иванку и ее супруга Джареда Кушнера, являющихся его советниками, а также ряд других людей. По сведениям телеканала, некоторые советники президента США считают, что он может заранее помиловать и себя самого. Американский лидер якобы опасается того, что он и его приближенные могут подвергнуться преследованиям при администрации Байдена.