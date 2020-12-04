Байден заявил, что намерен придерживаться многостороннего подхода к Ирану, России и Китаю

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США, демократ Джозеф Байден заявил, что намерен придерживаться многостороннего подхода в политике относительно Ирана, России и Китая. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании CNN , которое было показано в четверг вечером.

Демократ отметил, что Вашингтону в контексте переговоров по иранской ядерной программе следует работать над восстановлением "близких отношений [со странами] Европы и Индо-Тихоокеанского" региона. "Отчасти это обусловлено тем, чтобы получить возможность вернуть Европу на нашу сторону", - указал Байден.

"Мы не можем позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие", - указал демократ, подвергнув критике подход к Тегерану администрации действующего американского лидера, республиканца Дональда Трампа. "Одно я знаю наверняка - мы не можем добиваться этого в одиночку. И поэтому в решении вопросов, касающихся не только Ирана, но также России, Китая и ряда других государств, нам необходимо быть участниками более крупной группы [стран]", - заключил Байден.

Ранее демократ высказывался в пользу того, чтобы работать над возвращением Соединенных Штатов в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По словам избранного президента США, соглашение, контролирующее ядерные разработки Тегерана, является "лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе".

Байден также заявил, что пока нельзя однозначно сказать, как скажется на его намерениях возобновить участие Вашингтона в ядерной сделке с Тегераном убийство в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

"Честно говоря, трудно сказать, в какой степени это затруднено", - ответил Байден на вопрос о том, осложнится ли выполнение этого плана. Говоря о консультациях с Ираном, он констатировал: "Это будут сложные, сложные переговоры. У меня нет иллюзий на этот счет".

В конце ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже военное ведомство Ирана подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) страны Абольфазля Амуйи, покушение было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в понедельник назвал вопиющими примерами использования государственного терроризма убийства Сулеймани и Фахризаде и предупредил, что Тегеран "в подходящий момент даст решительный и выверенный ответ".

СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции.