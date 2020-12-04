Байден заявил, что несколько сенаторов-республиканцев поздравили его с победой

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Целый ряд сенаторов-республиканцев позвонили демократу Джозефу Байдену, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, несмотря на то, что действующий американский лидер Дональд Трамп не признал поражение. Об этом Байден сообщил в интервью журналистам телекомпании CNN в четверг.

Он отметил, что несколько сенаторов-республиканцев "позвонили в частном порядке", чтобы поздравить его с победой. "Я понимаю, в какой затруднительной ситуации они сейчас", - добавил Байден. По его мнению, текущее положение вещей сохранится, пока не проголосует коллегия выборщиков. Это, как ожидается, произойдет 14 декабря. Трамп ранее заявлял, что покинет Белый дом, если выборщики поддержат Байдена.

Демократ отметил, что проводит консультации с республиканцами по нескольким вопросам. В их числе он назвал развитие инфраструктуры в стране и борьбу с раком.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.