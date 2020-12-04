В Китае заявили о готовности усиливать сотрудничество с Россией в сфере безопасности

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в области безопасности и борьбы с терроризмом. Об этом заявил специальный представитель МИД КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин в ходе встречи с послом РФ в КНР Андреем Денисовым.

"В настоящее время китайско-российские отношения демонстрируют большую внутреннюю силу и играют важную роль в международных отношениях", - приводятся его слова в заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте МИД КНР в четверг вечером.

"Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в области безопасности и борьбы с терроризмом, вместе противостоять различного рода угрозам безопасности, поддерживать безопасность и стабильность двух стран, а также региональную и международную безопасность и стабильность", - указал Чэн Гопин.

Как отметил посол РФ в КНР, в условиях пандемии лидеры РФ и КНР поддерживают постоянный контакт, что позволяет двусторонним отношениям двигаться вперед. Денисов также указал на то, что "стороны должны совместно работать над углублением сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, усиливать политическое взаимодействие и координацию, а также вместе противостоять региональным и глобальным проблемам в области безопасности, стоящим перед двумя странами".