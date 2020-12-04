В КНР назвали слишком острой реакцию премьера Австралии на картину китайского художника

СИДНЕЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Изображение австралийского спецназовца с ножом у горла афганского ребенка, ставшее предметом спора между Канберрой и Пекином, повышает осведомленность общества о предполагаемых военных преступлениях ВС Австралии, и реакция на него премьер-министра страны - слишком острая. С таким заявлением в пятницу выступил советник-посланник посольства Китая в Канберре Ван Синин.

"Сейчас в Китае отчет Бреретона (документ, содержащий сведения о преступлениях австралийских военнослужащих, дислоцированных в Афганистане - прим. ТАСС) стал гораздо более заметен. Все больше людей внимательно относятся к тому, что произошло в Афганистане, и они удивляются столь острой реакции австралийского лидера на произведение молодого китайского художника", - сказал представитель дипмиссии КНР в интервью австралийскому телеканалу SBS.

Новый виток обострения отношений между Пекином и Канберрой начался после того, как представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter изображение австралийского солдата, держащего нож у горла афганского ребенка. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон потребовал от правительства Китая удалить публикацию, назвав ее "в высшей степени возмутительным поступком". Пекин в ответ заявил, что "гнев и крики некоторых австралийских политиков" являются ничем иным, как неправильным толкованием и чрезмерной реакцией на сообщение и продиктованы желанием "отвлечь внимание общественности от ужасных зверств, совершенных некоторыми австралийскими солдатами".

Скандал вокруг преступлений солдат

Этот скандал разворачивается на фоне расследования военных преступлений, совершенных австралийскими спецназовцами во время войны в Афганистане. За время следствия, длившегося с 2016 года, инспекторам Минобороны Австралии стало известно о 39 убийствах и как минимум двух случаях неоправданно жестокого обращения, что стало поводом для обвинений 25 действующих и бывших военнослужащих ВС Австралии.

Командующий Вооруженными силами Австралии генерал Ангус Кэмпбелл принес извинения народу Афганистана и подчеркнул, что в австралийских войсках произойдут "значительные оперативные и организационные изменения". Известно, что части и подразделения, упомянутые в докладе, будут реформированы или расформированы, а награды и звания, полученные рядом солдат и офицеров, служивших в Афганистане с 2007 по 2015 год, аннулированы. 13 австралийских военнослужащих уже получили уведомления об увольнении, а дела еще 19 человек переданы в Федеральную полицию Австралии для дальнейшего уголовного расследования.

Торговые разногласия

Напряженность в отношениях между Канберрой и Пекином возросла весной 2020 года после призыва Австралии провести всестороннее международное расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире. В мае власти КНР ввели пошлины в размере 80,5% на импорт ячменя из Австралии из-за подозрений в нарушении правил торговли, а затем рекомендовали своим студентам отказаться от получения высшего образования в вузах Австралии. В ответ Канберра заявила, что рассматривает возможность оспорить решения Пекина во Всемирной торговой организации.

Позднее Китай ограничил или полностью прекратил импорт целого ряда австралийских товаров, в числе которых оказались говядина, пшеница, лобстеры, хлопок, а также древесина. 11 ноября австралийская нефтегазодобывающая компания Woodside Petroleum сообщила, что китайские покупатели отказались от покупки доли в ее газовом проекте Скарборо стоимостью $16 млрд. 27 ноября КНР объявила о начале антидемпингового расследования в отношении австралийских виноделов и ввела торговые пошлины в размере от 116% до 212% на все австралийские вина.