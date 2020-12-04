Трамп подтвердил, что заблокирует проект согласованного Конгрессом военного бюджета

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Конгресс за то, что в согласованном обеими палатами законодательного органа проекте военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) осталось упоминание об освобождении соцсетей от ответственности. Трамп подтвердил, что заблокирует документ.

"Очень грустно за нашу страну. Выглядит так, что [глава сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец] Джеймс Инхоф не включит прекращение Раздела 230 [закона об этике в сфере коммуникаций] в проект военного бюджета, - говорится в записи президента в Twitter. - Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето".