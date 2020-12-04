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США намерены внедрить гиперзвуковые технологии в течение трех лет

От министра обороны требуется при необходимости увеличить число летных испытаний, говорится в проекте согласованного обеими палатами Конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Проект согласованного обеими палатами Конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября) предусматривает наращивание испытаний гиперзвукового оружия и внедрение данных технологий в течение трех лет.

"Поправка Сената содержит положение, выражающее позицию Конгресса о важности гиперзвуковых возможностей. От министра обороны требуется при необходимости увеличить число летных испытаний для развития и внедрения гиперзвуковых технологий, - отмечается в распространенном в четверг документе. - Требуется доклад заместителя министра обороны по исследованиям о стратегии доставки гиперзвукового оружия в течение трех лет".

Военный бюджет на 2021 финансовый год должен составить $740 млрд. В частности, предусматривается выделить на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, $26,6 млрд пойдет на программы в области национальной безопасности по линии Министерства энергетики. На операции за рубежом выделяется $69 млрд.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали в последние месяцы, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Отправленный недавно в отставку с поста министра обороны США Марк Эспер 7 декабря прошлого года указывал, что Вашингтон оказался в этой сфере "в роли догоняющего". А его заместитель Эллен Лорд, курирующая закупки и тыловое обеспечение, сообщила 14 января на встрече с журналистами, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря прошлого года подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.

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