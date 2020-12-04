Ватикан не считает происходящее на Востоке Украины простым "гражданским конфликтом"

ВАТИКАН, 4 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ватикан полностью поддерживает реализацию соглашений по урегулированию конфликта на Украине, который не считает простым "гражданским столкновением". Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил в пятницу секретарь по отношениям с государствами Святого престола (глава МИД) архиепископ Пол Ричард Галлахер.

"Что касается ситуации на Украине, то Святой престол поддерживает реализацию достигнутых соглашений и деятельность всех задействованных в этом сторон. Святой престол воздерживается от публичных обвинений вовлеченных в конфликты в сторон. Но это не означает, что он принимает интерпретации заинтересованных сторон, как и не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением", - сказал иерарх.

Он отметил, что Ватикан ценит любые попытки, направленные на установление мира. Галлахер напомнил, что Ватикан по инициативе Папы Римского Франциска предпринимал конкретные действия по оказанию помощи населению через гуманитарную программу "Папа для Украины". "Этот интерес и участие со стороны Святого престола призваны в том числе воодушевлять и вдохновлять разные стороны, принимающие участие в мирном процессе, чтобы предпринимались все усилия для скорейшего возвращения к столь желаемому миру", - сказал глава ватиканской дипломатии.

Он подчеркнул, что все католические церкви (Украинская грекокатолическая церковь, католическая церковь латинского обряда, Мукачевская грекокатолическая епархия, придерживающаяся византийского обряда) помимо своей пастырской миссии и окормления паствы "оказывают помощь и поддержку всему населению вне зависимости от национальной, религиозной и иной принадлежности".

Как отметил Галлахер, Святой престол считает, что любая помощь и вмешательство не должны заменять усилия сторон по самостоятельному выходу из конфликтов. "Возможна только помощь в достижении соглашения. Любое непосредственное участие в переговорах сторон Святого престола возможно только при обращении участников этого процесса", - уточнил Галлахер.

"В любой стране у гражданских конфликтов разные корни. По большей части они рождаются из-за неравенства, нарушений социального порядка, коррупции, экономических проблем, нехватки веры в политический строй. В любом случае дипломатия Святого престола во главе с Папой Римским и всегда при содействии местных католических церквей выступает за мирное выражение любых гражданских требований и поиск решений путем переговоров и при уважении прав человека и законодательства. В первую очередь Святой престол в случае конфликтов наиболее обеспокоен проявлениями насилия", - сказал архиепископ.

Сближение Римско-католической церкви и РПЦ

Отношения Римско-католической и Русской православной церквей (РПЦ) становятся все более близкими и братскими при взаимном уважении традиций каждой, заявил Галлахер. По его словам, важный толчок развитию этих отношений придала историческая встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване в 2016 году. "Этот шаг, как любит говорить сам Папа Римский, не является оторванным отдельным событием, но дает начало установлению большего взаимопонимания и более насыщенного сотрудничества", - сказал Галлахер.

Он отметил, что в Ватикане на регулярной основе происходят встречи с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом, а также на постоянной основе происходят встречи представителей двух церквей, осуществляются совместные инициативы культурного, академического, социального характера.

"Все это дает надежду на то, что мы идем по верному пути к братскому сближению при взаимном уважении традиций", - сказал иерарх.