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XVII межрегиональный форум Казахстана и России запланирован в 2021 году

НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств двух стран планируется провести в казахстанском городе Кокшетау в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана в пятницу по итогам встречи в Москве главы этого ведомства Магзума Мирзагалиева с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

"В рамках встречи были также обсуждены вопросы подготовки к XVII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств, проведение которого запланировано в 2021 году в городе Кокшетау", - говорится в сообщении.

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