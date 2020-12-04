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Пандемия COVID-19
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Пашинян на межправсовете ЕАЭС поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Армения признательна России за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной пандемией, а также в преодолении трудностей, с которыми народ этой страны столкнулся за текущий год. Об этом в пятницу в ходе видеоконференции межправсовета Евразийского экономического союза заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана РФ в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за последний год", - отметил он.

Пашинян также назвал необходимым формирование общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа в рамках ЕАЭС.

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АрменияРоссияПандемия COVID-19
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