МИД КНР выразил протест США из-за включения в черный список четырех китайских компаний

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай выступает против решения США включить в черный список четыре компании КНР, якобы связанные с китайскими военными. Об этом в пятницу на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай выступает решительно против необоснованного притеснения китайских компаний со стороны США", - сказала она.

По словам дипломата, "действия США идут вразрез с принципами рыночной конкуренции и правилами международной торговли, они нанесут ущерб национальным интересам и имиджу Соединенных Штатов".

"США должны перестать злоупотреблять национальной силой и концепцией национальной безопасности для оказания давления на иностранные компании", - резюмировала Хуа Чуньин.

Пентагон сообщил в четверг, что США вносят в черный список четыре компании КНР, якобы связанные с китайскими военными. Согласно заявлению ведомства, в этот список вошли производитель полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), шельфовая нефтегазовая корпорация CNOOC, China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC) и China International Engineering Consulting Corp. (CIECC).