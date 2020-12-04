Саммит ЕС 10-11 декабря пройдет в очном режиме

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Встреча глав государств и правительств стран ЕС 10-11 декабря впервые с начала второй волны пандемии пройдет в очном режиме. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в пятницу на пресс-конференции, посвященной завершению первого года его работы на этом посту.

"Саммит пройдет в очном режиме. Это очень хорошо, поскольку на повестке дня саммита крайне важные вопросы, которые мы можем решить только глядя друг другу в глаза и находясь в одном зале", - заявил он.

Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС на саммите 10-11 декабря рассмотрят все меры воздействия на Турцию из-за ее действий в Средиземноморье, прекратив "играть в "кошки-мышки".

"Пришло время прекратить играть с Турцией в "кошки-мышки". В октябре ЕС предложил Турции развивать позитивную повестку, но этого не произошло. Поэтому саммит ЕС рассмотрит все средства воздействия на Анкару, которые у нас есть", - сказал он.

На предстоящем саммите будут обсуждаться санкции против Турции, проблемные переговоры по торговому соглашению с Великобританией после завершения процесса ее выхода из ЕС (Brexit), а также блокировка Польшей и Венгрией бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом свыше €1 трлн и Фонда восстановления экономики ЕС после пандемии в €750 млрд, которые утверждаются в едином пакете.