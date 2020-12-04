Боррель: ЕС нужно развивать стратегическую автономию и усиливать оборонные способности

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Евросоюз должен развивать стратегическую автономию и усиливать оборонные способности сообщества. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в пятницу на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

"Усиление политики обороны ЕС - это не роскошь, без которой можно жить, это необходимость. ЕС должен иметь способность действовать автономно, если необходимо. Другими словами, нам надо развивать стратегическую автономию. Мы должны усилить операционную эффективность, гражданские и военные способности, а также наше желание использовать их", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что развитие оборонной автономии Евросоюза в рамках проекта "Стратегический компас ЕС" станет главным делом его мандата. "На оборону выделено €7 млрд на следующие 7 лет. Это меньше, чем ожидалось, но, думаю, этого будет достаточно, чтобы инвестировать в индустрию. Вы не можете рассчитывать на автономию, если у вас нет собственной индустрии. Поэтому нам надо поддерживать индустрию", - добавил он.

"Стратегический компас"

Жозеп Боррель 20 ноября впервые официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза - "Стратегического компаса ЕС". Цель нового документа - определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения.

Создание такого "Стратегического компаса" ЕС должно расширить возможности Евросоюза самостоятельно проводить военные операции без опоры на США и НАТО, где Соединенные Штаты играют доминирующую роль, если отношения между Брюсселем и Вашингтоном продолжат ухудшаться. В случае нового потепления отношений между Новым и Старым Светом ЕС будет рассматривать эти усилия как способ стать более эффективным военным союзником для США.

Реализация совместных военных проектов странами ЕС в свою очередь должна сделать европейскую военную технику более конкурентоспособной по сравнению с продукцией ВПК США, потеснив американских производителей в пакете военных заказов стран НАТО.