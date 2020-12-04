Спецслужбы Латвии сообщили об обысках у семи лиц в связи с возможным нарушением санкций ЕС

РИГА, 4 декабря. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи лиц в связи с подозрениями в нарушении международных санкций. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте ведомства заявлении.

"СГБ 3 декабря 2020 года провела санкционированные судом процессуальные действия на связанных с семью лицами объектах в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций", - указывает ведомство.

Процессуальные действия проводились в рамках расследуемого СГБ уголовного процесса, возбужденного в январе этого года по 84-й статье уголовного закона о нарушении санкций, наложенных Евросоюзом и другими международными организациями, или национальных санкций Латвии. "Полученная в ходе расследования информация дает основания для подозрений, что произошла передача экономических ресурсов лицу, против которого направлены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - отмечает СГБ.

В ходе процессуальных действий СГБ получила большой объем информации, в том числе носители данных и документы. К лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. При этом СГБ не уточняет, какие статусы применены к лицам в рамках этого уголовного процесса.

СГБ Латвии в четверг задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман.