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Украина направила ноту протеста Польше из-за календаря с изображением Крыма

Представители посольства Украины в Польше попросили указать в календаре принадлежность полуострова

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Посольство Украины в Польше направило ноту протеста министерству иностранных дел страны. Представители ведомства попросили указать в календаре польского религиозного объединения мусульман принадлежность Крыма. Об этом сообщил в пятницу посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По его словам, украинскую сторону не устраивает, что после удаления надписи "Российская Федерация" в электронной версии календаря не появилась запись о территориальной принадлежности полуострова Украине. "Мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши является однозначной: Варшава признает Крым территорией Украины", - сказал Дещица агентству Укринформ.

Ранее посольство также обратилось с письмом к объединению мусульман Польши с просьбой удалить размещенную в их религиозном календаре под изображениями мечетей в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму надпись об их принадлежности РФ.

 

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