СМИ: бомбардировщик ВВС США вынужденно сел в Англии после возгорания двигателя

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США совершил вынужденную посадку на авиабазе в Англии, после того как в полете загорелся один из его восьми двигателей. Об инциденте, произошедшем в четверг вечером, сообщила в пятницу газета Daily Express.

По ее информации, которая подтверждается данными специализированных авиационных ресурсов, американский самолет вылетел с военной базы в штате Северная Дакота и осуществлял миссию в районе Средиземного моря у берегов Италии. Он подал сигнал бедствия около 15:00 четверга по британскому времени (18:00 мск), находясь над территорией Соединенного Королевства, и запросил посадку на базе Фэрфорд в графстве Глостершир, которая часто используется американскими бомбардировщиками. Самолет сделал несколько кругов над районом посадки, чтобы сжечь лишнее горючее, и приземлился около 17:15 по местному времени (20:15 мск).

Официально о причинах произошедшего не сообщается.