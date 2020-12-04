В Киеве на акции протеста предпринимателей у Рады произошли беспорядки

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники украинской полиции составили два административных протокола о хулиганстве на акции предпринимателей против использования кассовых аппаратов, которая прошла у стен Верховной рады. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сейчас на двух активистов полицейскими на месте составлены административные материалы за нарушение ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. По информации полиции, митингующие ограничивают доступ депутатам на территорию Верховной рады и продолжают блокировать движение транспорта по улице Грушевского в центре Киева.

Утром в пятницу представители движения "SaveФоп", которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, начали акцию протеста с требованием полной отмены нормы об обязательном использовании кассовых аппаратов физическими лицами, занимающимися предпринимательством. Они заявили, что не удовлетворены компромиссным решением Верховной рады об отсрочке их применения на один год - до 1 января 2022 года.

В полиции подчеркнули, что часть митингующих ведет себя агрессивно, не реагирует на законные требования сотрудников правоохранительных органов. Для восстановления правопорядка полиция вынуждена создавать живые коридоры и оттеснять протестующих для беспрепятственного прохода горожан и проезда автотранспорта. Периодически между протестующими и полицией возникают словесные перепалки и стычки.

Акции протеста предпринимателей начались еще 17 ноября и уже не раз сопровождались столкновениями с полицией. Изначально представители бизнеса выступали против так называемого карантина выходного дня, а также требовали внести изменения в законодательство о финансовой отчетности.