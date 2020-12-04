Глава дипломатии ЕС признал Россию и Турцию главными игроками в средиземноморском регионе

РИМ, 4 декабря. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал Россию и Турцию главными игроками в ближневосточном и средиземноморском регионах. Об этом он заявил в пятницу во время выступления на конференции "Средиземноморские диалоги", организованной итальянским Институтом международных политических исследований (ISPI) при поддержке МИД Италии.

"Надо вспомнить, что еще 5 лет назад России и Турции не было в средиземноморском регионе, а сейчас они мастера игры. Сначала они были по отдельности, но потом нашли точки соприкосновения и делят влияние в Сирии, Ливии, на Кавказе", - сказал глава европейской дипломатии.

При этом он убежден, что ЕС - лидер посредничества на переговорах. "Никто не может сравниться с ЕС в поддержании поиска политических решений конфликтов, но мы должны объединять свои усилия с ООН, потому что одних нас недостаточно", - добавил Боррель.

На вопрос о конфликтных отношениях ЕС с Турцией из-за ее разногласий с рядом членов ЕС, включая Кипр и Грецию, Боррель отметил, что в общих интересах ЕС и Турции, от которой "в последнее время поступают не лучшие сигналы", - построение отношений на основе добрососедства.