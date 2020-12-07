Разъединенные штаты Америки. Станет ли Байден президентом для всех?

Демократ обещает объединить американское общество, но пока неясно, как он собирается это сделать

Граждане США живут в двух разных Америках. Одни — в больших и мультикультурных городах, другие — в аграрных и сельскохозяйственных штатах. Первые чаще голосуют за демократов, вторым ближе Трамп и республиканцы. В последние годы этим людям все сложнее находить общий язык, что, безусловно, сказывается и на политическом климате. Демократам и республикацам непросто договариваться о принятии законов, о проведении реформ и том, какими США должны стать в будущем. Разбираемся, чем обусловлена ширящаяся между американцами пропасть, что нужно, чтобы ее преодолеть, получится ли это сделать у нового президента.

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В том, что Джо Байден все же станет следующим американским лидером, уже почти нет сомнений. Несмотря на попытки Дональда Трампа оспорить в судах результаты прошедших выборов, все указывает на то, что республиканцу придется покинуть Белый дом. Трамп уйдет, но останутся его избиратели, уверенные, что глобализм отнимает у них работу, поликторректность — свободу слова, а демократы — выборы. Это те американцы, которые отдали 71 млн голосов за действующего президента, но все равно проиграли. Байдену придется считаться с этими людьми, несмотря на то, что они видят в нем угрозу, опасаясь превращения страны в подобие сиэтлского сквота CHAZ. "Отказ Трампа признать честный проигрыш вызовет массовое возмущение, которое может задушить президентство Байдена. Последствием таких выборов станет еще большее усугубление внутренних противоречий в Разъединенных Штатах Америки", — пишет журналист CNN Стивен Коллинсон. Линия раскола О том, что США переживают серьезный общественно-политический раскол, заговорили еще до избрания Трампа. Республиканца же обвиняли в том, что он только усугубил эту тенденцию, используя "язык ненависти", резкие выпады в адрес своих оппонентов и отдельных групп людей. После победы Трампа на выборах 2016 года в стране не утихали протесты. Американцы выступали против радикальных инициатив нового президента. Это касалось и возведения стены на границе с Мексикой, и запрета на въезд для граждан отдельных мусульманских стран, а также высказываний Трампа в адрес женщин. На улицах республиканца защищали его многочисленные сторонники, которые показали, что стране придется прислушиваться и к их мнению.

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Противостояние разворачивалось и в Вашингтоне. Демократы пытались любыми способами отстранить президента от власти, пробуя доказать его связь с Россией, объявить ему импичмент или просто блокируя любые инициативы. "Афроамериканцы, иммигранты и женщины либеральных взглядов поддержали Демократическую партию, в то время как белые американцы с большей вероятностью выступают за республиканцев. Из-за этого дебаты о политике здравоохранения или о том, как преодолеть неравенство, легко превращаются в непримиримые конфликты", — считает профессор политологии Брауновского университета Джеймс Морон. Другие эксперты также согласны, что раскол в американском обществе в первую очередь проходит по партийной линии. Из-за этого любой, даже не связанный с политикой вопрос приобретает идеологический оттенок. Яркий пример — ситуация с коронавирусом, в которой демократы выступали за карантин и ношение масок, а сторонники Трампа за открытие экономики и продолжение привычного образа жизни. Раскол проявился и географически. На последних выборах Джо Байден победил преимущественно в больших городах, но в аграрных частях страны впереди оказался Трамп, что только подтверждает существование двух разных Америк. Каждый в своем пузыре В 2011 году, выступая на площадке TED, предприниматель и активист Илай Парайзер рассказал об опасности "пузырей фильтров" (англ. — filter bubble). Речь об особенностях работы алгоритмов крупнейших интернет-сервисов (Google, Facebook, YouTube). Как объяснил Парайзер, они устроены так, что не стремятся дать пользователю объективную картину, а хотят повысить его вовлеченность. Из-за этого человек видит лишь то, что хочет видеть, а не что важнее или объективнее.

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Проще говоря, условный либерал будет чаще видеть в своих лентах новости CNN и публикации либеральных друзей, в то время как консерватор, скорее, увидит материалы FOX News и критику демократов. Так два человека (возможно даже соседа) с противоположными политическими взглядами живут в разном информационном поле. Парайзер отметил, что любая демократия держится на плюрализме мнений, но политика алгоритмов ведет людей к "интеллектуальной изоляции". Ни один из пользователей не видит дальше собственного пузыря, из-за чего такое явление, как компромисс, просто отпадает за ненадобностью. Согласно данным исследовательского центра Pew за 2019 год, 28% американцев регулярно узнают новости из соцсетей, еще 26% время от времени использует их как источник информации. С выступления Парайзера на TED прошло почти десять лет, и вот в Америке состоялись выборы, где ни одна из двух ключевых партий не признает поражения. Дональд Трамп оспаривает результаты в судах, а Джо Байден готовится принимать дела в Белом доме. Непривычно высокая явка подтверждает, что многие американцы в 2020 году голосовали не столько за любимого кандидата, сколько против нелюбимого. Политическое сектантство Теперь сложно определить, что началось раньше — разделение Америки, а следом разделение соцсетей или наоборот. Может, виновата двухпартийная система или классовое неравенство? Как показало исследование, опубликованное в журнале Science, в США действительно усиливается враждебность представителей конкурирующих партий, хотя разногласия людей по поводу политических решений, похоже, не изменились. Статья объединяет различные исследования по этой теме и написана учеными из шести дисциплин, которые выяснили, что в наши дни американцы более радикальны в отношении своих политических оппонентов. "Обе стороны преисполнены чувством собственной уникальности, и каждый считает себя принципиально отличными от тех, кто находится по другую сторону", — подтверждает эту теорию Морон. Как результат, в обществе наблюдается "политическое сектантство", при котором на первом месте стоит не политика, а партийная идентичность. То есть консерваторы легче бы согласились с некоторыми либеральными идеями, если бы за них выступал именно Трамп. Ломать не строить Готовящийся занять кресло президента Джозеф Байден уже пообещал быть лидером для всей Америки, чтобы сплотить и "вылечить" расколотую страну.

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