Белорусская оппозиция предложила ЕС и России разработать стабилизационный план для страны

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Представители белорусской оппозиции планируют разработать стабилизационный план для республики с участием России и Европейского союза. Об этом заявил в ходе видеоконференции в пятницу Анатолий Котов - представитель Народного антикризисного управления (НАУ) - одной из структур белорусской оппозиции.

"НАУ не планирует делать геополитический выбор на данном этапе, мы не планируем разворачивать страну на Восток или Запад. Белорусское общество в состоянии само решить, каким курсом двигаться во время и после новых президентских выборов. <...> Еще одной задачей НАУ на ближайшее время является разработать стабилизационный план для Беларуси с участием России и Европейского союза", - сказал Котов.

Он также призвал усиливать внешнее давление на власти страны, включая расширение списков персональных санкций. Котов добавил, что НАУ будет информировать общественность различных государств о ситуации в Белоруссии. "Мы ведем постоянный и конструктивный диалог с важнейшими внешнеполитическими игроками - странами Европы, Канады, США, Великобритании, Украины. Мы также готовы к открытому диалогу и с Российской Федерацией, с российским обществом", - добавил он.

Котов сообщил, что НАУ будет работать "над расширением территории признания национального лидера Светланы Тихановской и Координационного совета". Он добавил, что оппозиция считает необходимым восстановить конструктивные отношения с соседними государствами. "С соседями сориться нельзя. Это путь в никуда. Тем более, что одновременно власти смогли поссориться с четырьмя соседями из пяти. Фактически можно сказать, что и отношения с Россией находятся не в лучше форме", - сказал он.

Котов добавил, что представители НАУ намерены обеспечить соблюдение всех имеющихся двусторонних и многосторонних договоров. При этом он уточнил, что НАУ выступает за непризнание новых международных договоров, которые могу заключить нынешние власти страны.

О создании Народного антикризисного управления заявил в конце октября член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко. Он заявил, что целью НАУ является стабилизация ситуации и решение стоящих перед страной задач в случае, если противникам властей удастся добиться отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Тихановская, которая не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Оппозиция призывает продолжать протесты с требованием провести новые выборы. К несогласованным акциям присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Власти Белоруссии призывают прекратить несогласованные акции и говорят о том, что протесты "организуются из-за границы". Лукашенко не раз заявлял, что внешние силы пытались воспроизвести в республике сценарий "цветной революции".