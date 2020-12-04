Маас: ЕС усилит санкции против Лукашенко в случае его отказа от диалога с оппозицией

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. ЕС будет последовательно продолжать путь усиления санкционного давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко в случае, если он будет отказываться от диалога с оппозицией. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств ОБСЕ.

"Предложения находятся на столе. У нас сейчас не создается впечатление, что в Минске на них отреагируют, поэтому в ЕС мы продолжим путь, на который однажды ступили, а именно, если в долгосрочной перспективе [в Минске] будут отказываться от предложений по диалогу, то это будет лишь вести к тому, что в Брюсселе нам придется усиливать санкционное давление на Лукашенко", - утверждал Маас.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, они продолжаются по сей день.

К настоящему времени ЕС ввел два блока санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.