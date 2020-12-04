Эрдоган: Турция ведет переговоры о закупке вакцин от COVID-19 не только с КНР, но и с РФ

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что его страна ведет переговоры о закупке вакцины от коронавируса и с КНР, и с Россией, и сам он готов сделать прививку. Об этом он сказал в Стамбуле после пятничной молитвы.

"У нас будет выбор вакцин. Мы ведем переговоры не только с Китаем, но и с Россией. С моей стороны никаких проблем или вопросов о получении этой прививки нет. Это же вопрос здоровья, и для этого будет сделано все необходимое", - сказал он в эфире телеканала Habertürk TV. Эрдоган добавил, что представителям руководства "в качестве примера для всех граждан необходимо сделать такой шаг", то есть привиться вакциной от коронавируса.

2 декабря министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что вакцинация населения республики от коронавируса нового типа начнется с 11 декабря. К этой дате в страну будет поставлена первая партия китайской вакцины. В конце ноября министр заявлял, что в республике в ближайшее время начнутся токсикологические испытания российской вакцины. РФ 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле.